publié le 03/08/2018 à 18:10

Pour la soirée du 3 août, les téléspectateurs vont retrouver, dès 21 heures, sur M6, la série américaine Bull, avec Michael Weatherly, déjà vu dans NCIS. Un excellent divertissement, dans lequel on suit les aventures de Jason, un dirigeant de cabinet d'avocats, spécialisé dans l'anticipation des réactions du jury.



Du côté de TF1, on signale le programme Vendredi, tout est permis avec Arthur. Un divertissement de 2 heures, où plusieurs personnalités (comédiens, chanteurs, mannequins) viennent s'amuser et se lancer des défis. Camille Cerf, Issa Doumbia, Cartman ou bien encore Baptiste Giabiconi viendront ainsi divertir le public.

Sur la chaîne C8, on note la diffusion de La Télé de Florence. Un très bon documentaire sur Florence Foresti, l'une des humoristes préférés des français, qui montre ses meilleurs passages en télévision (On a tout essayé, On n'est pas couché, ou bien encore les César).

Enfin, W9 propose son magazine de société Enquête d'action, présenté par Marie-Ange Casalta. Dans l'épisode de ce soir, vous suivrez le quotidien des policiers et pompiers de la ville d'Annecy, pendant les vacances d'été.