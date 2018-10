publié le 04/10/2018 à 16:48

Pour cette soirée du 4 octobre 2018, France 3 diffuse "24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi". Le long-métrage raconte le martyr de ce garçon de 23 ans qui avait pour seul tort d'être juif et qui, enlevé le 21 janvier 2006, fut torturé durant 24 jours avant de mourir brûlé et jeté le long d’une voie de chemin de fer à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le film revient sur ces 24 jours d'enfer vécus par sa mère Ruth Halimi, jouée par Zabou Breitman. C'est à suivre à partir de 21 heures.



Sur France 2, on note la retransmission d'une nouvelle enquête signée Envoyé Spécial. À l'occasion de la journée de l'animal, l'émission fait le point sur ce monde invisible qui meurt à côté de nous. Certains disent que bientôt on mangera des insectes, mais ce n'est pas gagné puisque 80% des insectes ont disparu.

Le constat est clair, c'est en laissant vivre qu'on pourra survivre. C'est la position des indiens Bishnoïs, pour qui toute existence a la même importance, et qui ont pour mission, de sauver toute vie en risquant la leur (vie animale et végétale). Le reportage est tout simplement passionnant.