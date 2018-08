publié le 14/08/2018 à 18:06

En cette soirée du 14 août, on vous propose une pépite, une curiosité, et deux voyages. C'est le menu, entrée, plat, et dessert que la rédaction de RTL vous propose.



La pépite cinéma en noir et blanc, peu diffusée à la télé, Un drôle de paroissien, réalisé par Jean-Pierre Mocky, avec Bourvil et Jean Poiret. Une comédie très drôle, qui raconte l'histoire d'un homme (Bourvil) fils d'une famille un peu condescendante mais ruinée, qui croit recevoir la bénédiction de Dieu. C'est à découvrir sur C8 dès 21 heures. Et sachez que pour l'anecdote, Jean-PIerre Mocky avait proposé le rôle du voleur à Fernandel, qui avait refusé.

La curiosité maintenant, et c'est pour les enfants (ou presque). La chaîne W9 diffuse le film d'animation Astérix le Gaulois, sorti en 1967. Ce dessin animé s'est fait dans le dos des créateurs d'Astérix et Obélix, Albert Uderzo et René Goscinny, qui ne découvriront son existence que lors d'une projection privée.

Et puis des voyages au programme, avec France 5, qui rediffuse à partir de 21h45, Le marcheur du Nil. Une magnifique émission d'exploration où son présentateur, Levison Wood, ex-capitaine de l’armée britannique, parcours de sublimes paysages. Son défi : traverser des pays à pied. Dans l'épisode de ce soir, il parcourt l'Égypte et tente de remonter le Nil, du nord jusqu'au sud. Un périple long de 271 jours et de 6.000 kilomètres, avec des conditions parfois compliquées.



Et puis dernier voyage, cette fois-ci musical. M6 retransmet l'avant-dernière émission de son télé-crochet Audition secrète. Un programme où les chanteurs amateurs peuvent voir leur vie basculer à tout moment, en passant un casting devant deux patrons de maison de disque, Pascal Nègre et Julien Creuzard.