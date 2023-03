"Je ne vais pas me plaindre qu'on me dise que je suis jolie"

Ancienne mannequin internationale, Ophélie Meunier s'est imposée comme une journaliste phare d’ M6. Le 26 Mars, 'Zone Interdite' fêtera ses 30 ans. A cette occasion, Ophélie présentera un numéro spécial dédié à l'évolution des relations hommes-femmes ces 50 dernières années , en revenant notamment sur le hashtag #MeToo qui a libéré comme jamais la parole féminine.

Ophélie Meunier, consciente de son physique avantageux, a eu droit à plus d'une remarque sur le sujet mais "je ne vais pas me plaindre qu'on me dise que je suis jolie. La plupart du temps c'est pour me faire un compliment, je ne retiens que ça" Mais il est aussi vrai qu’à ses débuts, certains détracteurs se sont saisi de ce sujet pour la critiquer : "pas seulement à mon arrivée chez M6, je l'ai entendu aussi à mes débuts chez Canal +" confie-t-elle. "Cela touche, cela blesse, c'est dur, ce n'est pas agréable, il y a des moments où l'on doute" confie celle qui présente également "Le journal inattendu" sur RTL .

Des remarques désobligeantes qu’elle n’entend plus aujourd'hui mais elle se souvient encore de certains mots très durs sur les réseaux : "celles et ceux qui écrivent des choses hargneuses, des choses difficiles sur les réseaux sociaux, sachez qu'on les voit et qu'on les lit et ça blesse".

Bernard de la Villardière lance 'Réel Média'

Présentateur de Zone Interdite entre 1998 et 2005, Bernard de La Villardière a rejoint Ophélie Meunier dans le studio d’On refait la télé'. Aujourd’hui aux commandes d’Enquête Exclusive en seconde partie de soirée sur M6, il est aussi désormais patron d’un nouveau média vidéo : Réel Média. 100% digital et vidéo, il se propose d’aborder les grands thèmes d’actualité sous un angle positif, non moralisateur, inspiré de la citoyenneté et de l'innovation ! "Un média militant, écologiste mais pas fondamentaliste". Bernard de La Villardière a également expliqué pourquoi il avait tenu à annoncer publiquement être atteint d’un cancer. Une question de transparence avec les téléspectateurs.

Les actus télé avec Eva Kruyver

Au programme cette semaine :

-suite au succès de la troisième saison de "LOL qui rit sort", Amazon Prime Video promet une édition horrifique pour Halloween

-Messmer veut battre le record du monde de nombre de personnes hyptonisées simultanément sur TF1

-15 ans après son arrêt sur TF1, le retour de la 'Méthode Cauet' sur C8, présenté par Cauet et Cécile de Ménibus.