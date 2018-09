publié le 02/09/2018 à 03:20

D'entrée de jeu, Charles Consigny assume son personnage dans ONCP : la droite bourgeoise. Une auto dérision qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Christine Angot s'est d'ailleurs étonnée de la sérénité du jeune chroniqueur : "L’année dernière, à sa place, j’avais un trac qu’il ne semble pas avoir", explique-t-elle a TV Magasine.

"J'avais un petit pull sur les épaules. Parce qu'en Normandie, on ne sait jamais.(...) La bourgeoisie est prévoyante." ¿

Charles Consigny, bourgeois fier. #ONPC — Nadia Sorelli (@NadiaSorelli) 1 septembre 2018

Mais passé le trait d'humour, le chroniqueur affiche un sérieux remarqué, et une clarté de prise de parole appréciée. Si certains l'ont trouvé timide pour sa première, l'éditorialiste du Point n'a pas non plus vraiment cherché la confrontation.



#onpc @ONPCofficiel j'ai cru que @CharlesConsigny allait être le plus jeune finalement c'est un des plus vieux du plateau. — Cha (@Chahid55077617) 1 septembre 2018

Même si quelques sorties ont pu faire réagir Twitter. Notamment sa tentative de clash avorté avec Philippe Torreton, qui refuse de parler de politique. "Quand on a le courage d’écrire des chroniques dans L’Huma, on s’engage, sinon, on n’écrit pas", tente tout de même Consigny.



Pour une première, Charles Consigny est vraiment bon : pertinent, caustique et très à l’aise #ONPC — lilo2507 (@elieelie55) 1 septembre 2018

Plus tard dans la soirée, alors que Boulevard des Airs vient de jouer sur le plateau d'ONPC, le chroniqueur de 29 ans avoue adorer la variété française, jusqu'à déclarer : "Pour moi, Joyce Jonathan, c’est la nouvelle Mylène Farmer!".



Bonne première pour @CharlesConsigny. Par contre j'attends des invités moins plats car pour une reprise on s'est un peu ennuyé #ONPC — Nicolas Boucaud (@NicolasBoucaud) 2 septembre 2018

De quoi rappeler les interventions de son prédécesseur, que certains lui préfèrent. "Je regrette Yann Moix ! Consigny est un type odieux qui n'a pas le dixième de sa culture. Une caricature de mec de droite !", peut-on lire sur le Facebook de l'émission.



J'ai bien peur de ne pas faire long feu devant #ONPC cette année entre la difficilement supportable Christine Angot et Charles Consigny, l'ex conseiller en communication de Christine Boutin ¿ — Aymeric Hebdo¿¿¿ (@ClasheurDeStars) 1 septembre 2018

Pour la première de la saison, la rentrée d'"On n'est pas couché" s'est déroulée dans le calme. Au regret d’internautes, qui auraient souhaité voir Charles Consigny confronté à des invités plus caustique.