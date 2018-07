publié le 26/11/2016 à 18:33

Pour cause de primaire de la droite, aucun invité politique n'est au programme de l'émission On n'est pas couché ce samedi 26 novembre à 23h15 sur France 2. L'actualité culturelle compose donc l'intégralité du menu de l'émission. Le chanteur et comédien Patrick Bruel présentera sa dernière création : un CD/DVD hommage à la chanteuse disparue Barbara, filmé depuis la scène du Châtelet.



Une fois n'est pas coutume, Michel Drucker ne campera pas le rôle de maître de cérémonie sur le plateau du Studio Gabriel. L'animateur de Vivement dimanche prochain s'installera, en tant qu'invité, dans les fauteuils bleus de Laurent Ruquier pour évoquer son spectacle Seul avec vous, qu'il joue en ce moment au théâtre des Bouffes Parisiens. Son épouse, Dany Saval, fera aussi face aux chroniqueurs, Vanessa Burggraf et Yann Moix.

Inès de la Fressange, l'ancienne égérie Chanel, sera interrogée sur Comment je m’habille aujourd’hui - Le style de la Parisienne, ouvrage qu'elle vient de publier avec Sophie Gachet aux éditions Flammarion. Côté littérature toujours, Gilles Legardinier, auteur de nombreux best-sellers, présentera son roman Le Premier Miracle, publié lui aussi aux éditions Flammarion.