publié le 05/07/2018 à 11:24

Omar Sy a-t-il vraiment été interpellé à Gare de Lyon à Paris ? Face à la polémique sur les réseaux sociaux, la SNCF a rapidement réagi et dément l'information dévoilée par Closer le 4 juillet dernier.

Selon le magazine people, l'acteur d'Intouchables aurait été interpellé mercredi dernier en Gare de Lyon à Paris, alors qu'il allait prendre le train avec son épouse et leur fils. Omar Sy aurait alors tenté de monter dans le wagon avec sept valises, au lieu des trois autorisées. Un agent de la SNCF lui aurait alors déclaré : "Il y a d'autres voyageurs", ce à quoi le comédien aurait répondu : "Petite b...", avant de bousculer l'agent, puis de grimper dans le train avec sa famille.



Le contrôleur aurait ensuite appelé des renforts pour interpeller Omar Sy. La SNCF a démenti ce récit des faits dans deux tweets en expliquant qu'elle regrette "les échanges un peu vifs" entre l'acteur et un des agents de la SNCF. Ce dernier a d'ailleurs expliqué à sa hiérarchie que les propos tenus par Closer étaient "exagérés".

1/2 La #SNCF regrette vivement que les échanges un peu vifs survenus cet après-midi en Gare de Paris Lyon entre M. @OmarSy et un de ses agents fassent l'objet d'un traitement médiatique fondé sur l'exagération des faits et sur des propos que M. Omar Sy n'a jamais tenus. 1/2 https://t.co/g1NSVAP2OJ — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) 4 juillet 2018

Omar Sy a quant à lui réagi à la polémique en publiant un court message sur Facebook.