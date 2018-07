Nos écoliers ont-ils trop de vacances ?

publié le 21/04/2018 à 12:32

Faut-il augmenter le temps de vacances des élèves et des enseignants ? Voici une question volontairement provocatrice de la part de Julia, assistante audioprothésiste de Saint Brieuc. Philippe Bouvard donne son opinion à ce sujet en tenant compte du véritable nombre de jours où nos bambins sont en vacances.

Romain est étudiant à Sciences Po et souhaite aborder un sujet d'actualité qui agite le gouvernement actuellement : la privatisation de la Française des Jeux. Romain et Philippe Bouvard échangent sur ce sujet avec en point de départ cette question : Vaut-il mieux acheter des actions de la Française des Jeux que de continuer à jouer au Loto ?

Marie-Christophe conclue la valse des auditeurs avec une question esthétique : L'homme est-il plus séduisant avec de la barbe et de la moustache ?

Ouverture du premier centre d'Art Numérique à Paris

C'est dans une ancienne fonderie réaménagée que la société Culture Espaces a pensé ce nouveau lieu insolite de la capitale : le premier centre d'Art Numérique à Paris.

Grâce à un déploiement technologique colossal, les œuvres présentées au musée jouissent d'une vie nouvelle : elles semblent s'animer sous nos yeux et "sortir du cadre".

Michaël Couzigou est le directeur de l'Atelier des Lumières, il répond aux questions de Philippe Bouvard.

A noter que le premier artiste invité de l'Atelier des Lumières et Gustav Klimt, le célèbre peintre symboliste autrichien.

Didier Bille, la parole dure d'un ancien DRH.

Didier Bille est l'invité du jour de Philippe Bouvard. Il publie au Cherche Midi l'ouvrage : "DRH, la machine à broyer - Recruter, casser, jeter".

C'est un livre riche d'enseignements sur les pratiques sordides et inhumaines du secteur, que Didier Bille compile grâce à son expérience du terrain : il a renvoyé un millier de personnes au cours de sa carrière.

Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.