Kate et William refusent de trop gâter George et Charlotte

publié le 25/12/2017 à 13:51

La famille royale n'échappe pas à la tradition. Comme de nombreux enfants à travers le monde, le prince George et la princesse Charlotte ont reçu plusieurs cadeaux de Noël. Mais attention, les parents veillent au grain.



Kate Middleton et le prince William refusent en effet de gâter outre mesure leurs deux enfants. "Ils font tous les deux très attention", a déclaré un proche de Kensington Palace au journal US Weekly. "Ils auront des cadeaux", rassure tout de même ce dernier qui révèle que l'aîné rêvait de vélos, de skate ou de voitures quand sa petite sœur espérait grandement que le père Noël dépose une maison de poupée au pied du sapin.

Si le duc et la duchesse de Cambridge "adorent Noël", la vigilance est donc de mise alors que de nombreux cadeaux sont envoyés à la maison royale. "Ils ne veulent pas qu'ils soient pourris gâtés, ils sont très prudents à ce sujet (...) Recevoir de nombreux cadeaux n'aurait pas un bon effet sur les enfants", ajoute ce proche au journal.

C'est pourquoi, le surplus de cadeaux sera ainsi redistribué à plusieurs associations caritatives qui œuvrent notamment auprès de famille dans le besoin.