Nicolas Bedos est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 27/02/2017 à 12:30

Le 8 mars prochain, le premier film de Nicolas Bedos sortira dans les salles obscures. Intitulé Monsieur & Madame Adelman, le long métrage met en scène Doria Tillier et le réalisateur lui-même, mais aussi Denis Podalydès, Pierre Arditi et Zabou Breitman.



"Monsieur & Madame Adelman" de et avec Nicolas Bedos

L'histoire : Comment Sarah (Doria Tillier) et Victor (Nicolas Bedos) ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.



Découvrez la bande-annonce du film :

> "Mr & Mme Adelman" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



Régis Mailhot en spectacle au Théâtre des 2 Ânes