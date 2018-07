Muriel Robin hospitalisée après un malaise sur scène

publié le 29/05/2016 à 15:35

Plus de peur que de mal pour Muriel Robin. L'actrice et humoriste Muriel Robin a été admise dans un hôpital parisien samedi 28 mai après avoir fait "un malaise" en pleine représentation de la comédie Momo au Théâtre de Paris, a-t-on appris dimanche auprès de l'attaché de presse du spectacle et du théâtre. "Elle va bien. C'était juste un coup de fatigue. Il n'y a aucune inquiétude à avoir pour Madame Robin", a indiqué Alain Ichou dans un bref mail. Ce dernier n'était toutefois pas en mesure de dire si l'actrice, âgée de 60 ans, était sortie de l'hôpital hier.



Mais sur Twitter, la comédienne a tenu a rassurer ses fans, et a publié un bref message, ce dimanche 29 mai en début d'après-midi. "Suite à un malaise sur scène, je dois observer quelques jours de repos. Merci pour vos messages. Je vous embrasse. Mu."

Suite à un malaise sur scène, je dois observer quelques jours de repos. Merci pour vos messages. Je vous embrasse. Mu — Muriel Robin (@MurielRobinCOM) 29 mai 2016

Samedi, la représentation de 17h de Momo avait été interrompue "avant la fin" et celle de 20h30 annulée. "Nous ne savons pas encore si le spectacle reprendra mercredi soir", a expliqué un employé chargé de la billetterie. "Nous vous informons que suite à un malaise pendant la représentation de Momo au Théâtre de Paris samedi 28 mai, Muriel Robin observera quelques jours de repos. Les représentations reprendront dès que son état le lui permettra", précise un communiqué.

Grâce à Momo, Muriel Robin et François Berléand sont réunis pour la première fois sur scène. Ils incarnent un couple bourgeois, sans enfants, qui un beau jour se découvre un fils trentenaire censé avoir été abandonné à la naissance, et bien décidé à renouer les liens.