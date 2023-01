Floriane Bascou, représentante de la France à Miss univers 2022, n'a malheureusement pas été sélectionnée dans les 16 finalistes du concours. La grande gagnante de la 71ème édition du concours de beauté est R'Bonney Gabriel, Miss USA.

Floriane Bascou, âgée de 20 ans et élue Miss Martinique 2021, était la première dauphine de Diane Leyre, Miss France 2022. Martiniquaise d'origine, elle a grandi dans la commune du Saint-Esprit et est étudiante en classe préparatoire de santé. Elle a dû mettre ses études en pause pour préparer le concours de Miss Univers. "J’enchaîne les entraînements, notamment les cours de catwalk. J’ai aussi des cours de développement personnel et d’anglais. C’est très important car je vais avoir des moments avec la presse américaine", avait-elle expliqué au magazine Gala avant la compétition.

Diane Leyre, Miss France 2022 a décidé de céder sa place en raison de son manque de préparation pour le concours. De plus, l'agence qui s'occupe des Miss France et en charge du choix de la candidate aurait décidé de ne pas sélectionner Diane Leyre comme candidate.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info