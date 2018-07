publié le 28/08/2017 à 11:37

Les hommages à Mireille Darc se succèdent ce 28 août. L'actrice française, muse de Georges Lautner est décédée ce lundi à 1h50 du matin à 79 ans. Surnommée "la grande sauterelle" après la sortie du film éponyme de 1967, elle laisse derrière elle une carrière auréolée de succès et de prix du petit au grand écran. Dans Laissez-vous tenter, Richard Melloul, photographe et proche de l'actrice a salué sa mémoire avec un touchant témoignage de leurs longues années d'amitié.



"C'est la seule femme qui a été admise dans un monde de machos. Quand on voyait Blier, Ventura, Gabin, c'était la seule femme qui faisait partie de cette troupe et à l'époque, c'était rare", débute-t-il. Elle avait réussi à s'imposer dans cette bande, chérie par le réalisateur Georges Lautner dont elle était la muse. Mais, l'actrice était à l'aise dans cette bande : "Ils la considéraient comme un mec (...) Elle était très touchante dans ses rapports avec les gens", souligne d'ailleurs le photographe au micro de RTL.

Je l'ai vu il y a trois jours et après je ne pouvais plus la voir car elle dormait. Richard Melloul





Proche de l'actrice depuis de nombreuses années, Richard Melloul l'a accompagnée dans ses dernières semaines difficiles. "Je l'ai vu, il y a trois jours et après je ne pouvais plus la voir car elle dormait. Elle se réveillait pour manger et avant-hier elle ne s'est pas réveillée, je me suis dit : 'C'est un peu bizarre'. C'était le premier signe d'alerte, mais ça faisait longtemps qu'on s'y attendait", confie Richard Melloul.

En 2016, Mireille Darc avait subi une troisième attaque cérébrale dans la nuit du 28 au 29 septembre et avait été hospitalisée pour deux hémorragies cérébrales dix jours plus tôt à Paris. Elle souffrait d'un souffle au cœur depuis l'enfance et avait été opérée du cœur il y a 3 ans dans le plus grand secret.