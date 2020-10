publié le 27/10/2020 à 12:26

Le 26 septembre dernier, Michel Drucker subissait une importante opération du cœur. L'animateur entame désormais une longue convalescence et ne reviendra pas sur les plateaux de télévision avant 2021. Son entourage tient à rassurer ses fans en accordant des interviews.

Ainsi, Michel Boujenah a tenu à préciser au micro d'On refait la télé, le 24 octobre dernier : "Je lui ai envoyé un message ce matin, il m’a répondu en me disant qu’il allait mieux. C’est un homme formidable. Il est d’une droiture et d’une fidélité… C’est rare". Dans les colonnes du Parisien, Françoise Coquet, la productrice de Michel Drucker depuis 1973 explique : "Il va mieux, il a le moral (...) Il a eu un triple pontage. Il avait des douleurs les premiers jours, mais il est resté très courageux". Elle poursuit : "Avec tout le sport qu'il a fait, faut bien que ça serve à quelque chose. C'est un battant et la télé lui manque. Il mourra sur scène".

Plus encore, la vétérinaire et chroniqueuse Hélène Gateau révèle dans un Éclair de Guény : "Il est en convalescence. Tout se passe bien, après c'est sûr que ça a été un petit coup dur pour tout le monde mais, il est déjà en train de penser à sa rentrée télé, donc je pense qu'il va mieux".