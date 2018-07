Meghan Markle et Kate Middleton interdites de porter des talons compensés

publié le 05/07/2018 à 16:05

Être une duchesse de la famille royale britannique ne possède pas que des avantages, et comporte son lot de contraintes. Outre le protocole et l'étiquette de la cour d'Angleterre qui imposent certains comportements aux épouses de William et Harry, les deux jeunes femmes ne sont plus libres de se vêtir comme bon leur semble depuis leur entrée dans la famille royale d'Angleterre, explique le Daily Mail dans un article du 2 juillet.



Au rayon des prescriptions vestimentaires, on connaissait déjà l'obligation de porter des collants de couleur chair pour accompagner une jupe, et la longueur de cette dernière qui doit atteindre les genoux. Outre ces contraintes, Meghan Markle et Kate Middleton doivent également apporter un soin particulier au choix de leurs chaussures, rapporte le quotidien britannique.

En présence de la reine Elizabeth II, la duchesse de Sussex et celle de Cambridge ne peuvent pas porter des talons compensés. La raison de cet interdit ? Les goûts de la monarque, qui ne porte pas ces chaussures dans son cœur. "La Reine n'est pas fan des chaussures à talons compensés. Elle ne les aime vraiment pas et c'est quelque chose de bien connu parmi les femmes de la famille royale", confie une source citée par le Daily Mail.