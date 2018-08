publié le 15/08/2018 à 12:53

Pour rien au monde le prince Harry ne raterait les Invictus Games. Après son passage au sein de l'armée britannique, le nouveau duc de Sussex avait en effet contribué largement à la création de cette manifestation sportive réservées aux militaires et vétérans blessés ou handicapés.



En 2018, les Jeux auront lieu à Sydney en Australie et, naturellement, le prince et son épouse la duchesse de Sussex, Meghan Markle, seront de la partie. La grande popularité du couple depuis leur mariage en mai 2018 devrait profiter à la médiatisation de cet événement.

D'après le Herald Sun, le jeune couple aurait l'intention de résider dans une luxueuse villa pour leur visite officielle : la Villa de Mare et sa resplendissante vue, estimée à 40 millions de dollars. Piscine, chambres et salons à gogo, terrasses privées pour être protégés des photographe, la demeure disposerait de tous les avantages pour le couple.

Meghan et Harry arriveront dans le pays à la fin du mois d'octobre puisque les Invictus Games se tiendront du 20 au 27 octobre 2018. La Villa de Mare devrait les accueillir... sauf si ces révélations dans la presse anglo-saxonne donnent au duc et à la duchesse l'envie de surprendre (et de rester discret).