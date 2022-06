Jade, Mathieu Madénian et Eric Dussart

Mathieu Madénian : "Ce que je faisais chez Drucker, je ne pourrais plus le faire maintenant"

Le meilleur des vidéos avec Mathieu Madénian et Kamel Ouali

Ce samedi 18 juin 2022, Mathieu Madénian était l'invité d’Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé à l'occasion de la première édition de son festival d'humour à Collioure les 29, 30 et 31 juillet prochains.

Ce matin pendant l'émission, l'humoriste a notamment poussé un coup de gueule contre la censure à la télévision : "Ce que je faisais chez Drucker, je ne pourrais plus le faire maintenant", a-t-il regretté. Mathieu Madénian a aussi expliqué pourquoi il n'a pas souhaité rester chroniqueur dans l'émission de Michel Drucker.

Le comédien ne veut pas jouer la comédie à la télévision, c'est pour cela qu'il choisit les émissions auxquelles il participe. Mathieu Madénian a donné son avis sur les humoristes issus des réseaux sociaux. Il est aussi revenu avec émotion sur un épisode douloureux de sa vie : le jour où il a échappé de peu à l'attentat de Charlie Hebdo.

Sur un ton plus léger : le comique a raconté la fois où le groupe Coldplay lui a proposé de faire sa première partie lors d'un concert privé à Paris. Enfin, Mathieu Madénian s'est remémoré sa participation à Fort Boyard en 2011. Un moment de télé dont il ne garde pas vraiment un bon souvenir...

En fin d'émission, Kamel Ouali nous a rejoint dans le studio de On Refait La Télé ! Le mardi 21 juin, France 2 proposera un show exceptionnel pour fêter les 40 ans de la Fête de la Musique. Le chorégraphe assure la mise en scène de cet événement présenté en direct de Montpellier par Laury Thilleman et Garou. Mais qui dit "Kamel Ouali", dit forcément Star Academy ! Impossible donc de ne pas lui demander s'il fera partie de la prochaine saison du télé-crochet culte, bientôt diffusée sur TF1. Découvrez sa réponse en vidéo...



Les infos télé de la semaine

Ce samedi, Germain Sastre vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :

- Oli (Bigflo et Oli) critiqué sur son physique dans Rendez-vous en terre inconnue...

- Tout ce qu'il faut savoir sur Pékin Express spécial célébrités sur M6...

- Du changement pour la prochaine saison de Fort Boyard...



Plus de détails en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous dévoile l'arrière cuisine de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier diffusée le jeudi 23 juin à 21h10 sur M6. Plus d'informations en vidéo !

