publié le 17/09/2018 à 14:30

Marcia Cross a vaincu le cancer. La comédienne de 56 ans a publié, samedi 15 septembre 2018, une photo touchante révélant son combat contre la maladie sur instagram. L'interprète de Bree Van de Kamp dans la série culte Desperate Housewives a ému les internautes en évoquant pour la première fois son cancer.



"Je suis tellement reconnaissante et heureuse d’être en vie, mais triste que mes cheveux soient tombés. Ils ne font que deux centimètres et demi et ne sont plus terribles. D’autres personnes souffrent-elles de chute de cheveux à cause d’un cancer ? Vous pouvez m’en parler si vous en avez envie, je vous comprends", a-t-elle écrit en légende de sa photo.

Se voulant rassurante, l'actrice a souhaité apaiser les nombreux internautes inquiets. Un jour plus tard, soit dimanche 16 septembre 2018, Marcia Cross a publié une deuxième photo accompagnée d'un commentaire. "Je suis tellement désolée que ma publication n’ait pas été claire. Je suis 'post-cancer'. Tout va bien maintenant. Ce fut dur, mais je suis en bonne santé, heureuse, plus présente et reconnaissante que jamais".