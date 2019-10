Malik Bentalha : Son hilarant moment de solitude chez les Kardashian

publié le 06/10/2019 à 14:00

> Malik Bentalha : "Je soutiendrai toujours Gad Elmaleh" Crédit Image : Kervin Portelli | Crédit Média : Germain Sastre | Durée : 02:30 | Date : 06/10/2019

> Malik Bentalha : "J'irai dans DALS quand je n'aurai plus de carrière !" Crédit Image : Kervin Portelli | Crédit Média : Germain Sastre | Date : 06/10/2019

> La surprise d'Hélène Ségara pour l'anniversaire d'Eric Crédit Média : Germain Sastre | Date : 06/10/2019

Ce week-end, Jade et Éric Dussart refont la télé avec Malik Bentalha ! Ce dimanche, l'humoriste a révélé une anecdote étonnante et hilarante au micro de On Refait La Télé.

L'été dernier, Malik a passé ses vacances à Los Angeles en Californie. Un de ses amis entretenait alors une relation avec une des sœurs Kardashian. "Il me dit 'Il faut que j'aille voir ma chérie pour son anniversaire, il faut que j'aille lui déposer un bouquet de fleur. Est-ce que tu viens avec moi ?' (...) Donc je me retrouve dans la voiture en direction de la maison des Kardashian".

Les deux hommes se retrouvent devant le portail de la célèbre famille américaine. Seulement, il y a un hic : "Ce qu'il avait oublié, c'est que les Kardashian doivent donner les noms des visiteurs qui arrivent. Il n'y avait pas mon nom. Et là mon pote me dit 'Cache-toi derrière' !" raconte le comédien en mimant la scène. "Et là je suis allongé dans la voiture et je me dis 'Je suis Malik Bentalha, je remplie des salles en France. Je suis en train de rentrer par effraction chez les Kardashian'. Si les médias commencent à mettre des titres 'Un acteur français s'infiltre chez les Kardashian', je suis foutu !"

L'humoriste finit par entrer dans la propriété mais son ami lui demande alors de rester dans la voiture et de l'attendre : "On est à Los Angeles, devant chez les Kardashian, il fait noir et je suis à l'arrière d'une voiture tout seul..." Gros moment de solitude pour Malik Bentalha qui sort alors mon téléphone portable pour passer le temps. "Mais quand je l'allume, ça fait de la lumière. Et dans ce lieu, il y a des policiers qui passent toutes les trois minutes". La police vient donc à sa rencontre pour lui demander ce qu'il fait ici. L'humoriste s'est donc retrouvé à expliquer la situation dans un "anglais approximatif".

Toutes ces péripéties pour finalement ne jamais croiser les Kardashian : "Au final, je n'ai vu personne. Mon pote est ressorti et il s'est marré, il s'est foutu de ma gueule !" Plus de peur que de mal pour Malik Bentalha qui se souviendra longtemps de ces vacances d'été...

Malik Bentalha en tournée avec "Encore"

Après Malik Bentalha se la raconte en 2012, l'humoriste est de retour sur scène avec Encore, son nouveau one-man-show !

Malik Bentalha en tournée avec son nouveau one-man-show "Encore"

Le comédien de 30 ans en a parcouru du chemin depuis ses débuts sur la scène du Jamel Comedy Club. Celui que de grosses pointures de l'humour en France comme Gad Elmaleh ont pris sous leur aile joue désormais dans la cour des grands. En plus de la scène, Malik Bentalha a aussi connu le succès au cinéma dans des comédies à l'instar de Pataya, Le Doudou ou plus récemment Taxi 5 aux côtés de son ami, le comédien Franck Gastambide.



Dans Encore, l'humoriste emmène son public pendant 1h30 découvrir ce qui lui est arrivé ces dernières années. Et pour faire rire les spectateurs, Malik Bentalha se donne à fond grâce à son sens de la vanne, de l’improvisation et sa répartie.



Après s'être produit à l'Olympia à guichet fermé en octobre 2018, ainsi qu'au Palais des Sports à Paris en mars dernier, le comédien a annoncé de nouvelles dates à travers la France avant un retour dans la capitale, toujours au Dôme de Paris du 20 au 22 février 2020.