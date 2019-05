A La Bonne Heure avec Malik Bentalha et Cyril Feraud

publié le 22/02/2019 à 12:35

Malik Bentalha est à l’affiche de la comédie Jusqu’ici tout va bien, réalisée par Mohamed Hamidi, en salles le 27 février.

Le film a reçu le Prix du public lors du dernier Festival de l’Alpes d’Huez.

« Fred Bartel (Gilles LELLOUCHE) est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy (Malik BENTALHA), un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues. »



Cyril Féraud quant à lui présentera deux numéros inédits du jeu « culte » La Carte aux trésors, les mercredis 27 février et 5 mars à 21h00 sur France 3.

La Cartes aux Trésors a été créé en 1996 avec Sylvain Augier à la présentation. Cyril, passionné par les jeux, a « repris le flambeau » en avril 2018.

Son émission du 27/02 se déroulera dans le Lot et celle du 5/03 dans la Somme.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



Régis, que vous pouvez applaudir tout le mois de février, les jeudis et vendredis, à 20h30, sur la scène du Théâtre des 2 ânes.



