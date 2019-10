publié le 05/10/2019 à 12:30

Ce week-end, Jade et Éric Dussart refont la télé avec Malik Bentalha ! Ce samedi, pendant l'émission, l'humoriste est revenu sur son parcours. Si aujourd'hui Malik côtoie les sommets, ça n'a pas toujours été le cas. Sa carrière a parfois été semée d’embûches.

Ça a notamment été le cas en 2015, lorsqu'il a décidé de quitter Jamel Debbouze pour travailler avec un autre producteur : "Vous savez quand on arrive dans ce milieu, beaucoup de gens nous préviennent en nous disant 'Méfie-toi ça peut aller vite' mais on est persuadé que ça ne nous arrivera pas, qu'on est plus intelligent, qu'on fait attention. Je suis allé avec un autre producteur et je me suis fait escroqué". Le comédien raconte alors qu'il s'est même pratiquement retrouvé à la rue.

Pendant cette période, Malik a dû faire des choix pour survivre et s'en sortir. "C'est très compliqué, on nous propose des films ou des projets qui ne nous plaisent pas mais il y a la balance aussi qui nous dit 'T'as besoin d'argent, t'as besoin de vivre'. Mais en même temps c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire". Malik Bentalha a donc choisi de travailler, d'écrire et de faire des petites scènes pour gagner de l'argent.

Un parcours du combattant qui va durer plusieurs mois : "C'est à ce moment-là qu'on voit qui sont les vrais amis. Il y a des gens avec qui j'avais démarré qui m'ont tourné le dos, que je ne voyais plus. En plus, comme un malheur n'arrive jamais seul, ma mère est tombée malade, donc on a l'impression que le sort s'acharne".

Le comédien a ensuite livré un conseil pour tous ceux qui pourraient un jour vivre cette situation : "Il ,ne faut pas lâcher ! C'est à ce moment-là qu'une carrière décolle ou s'arrête. Je dis pas que la mienne a décollé mais je dis que ça aurait pu s'arrêter, j'aurais pu mal tourner, être plus sombre, moins sympa (...) être aigri. Ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver je pense dans ce métier. Quand on fait quelque chose qui ne marche pas ou quand on se plante et en vouloir à la terre entière". Selon lui, il faut simplement faire profile bas, travailler dur et garder le sourire.

Malik Bentalha a aussi révélé qu'il a eu des problèmes avec les impôts : "Il a fallu expliquer que c'était une escroquerie. On m'expliquait que j'avais des appartements à mon nom dans Paris".

Depuis, l'humoriste a remonté la pente et remercie aujourd'hui ses parents ainsi que son équipe qui l'on soutenu. "On est lié maintenant. Ils ont été là quand j'en ai eu besoin et ils seront toujours là avec moi quand ça marchera". Une belle leçon d'humilité et de vie !

Malik Bentalha en tournée avec "Encore"

Après Malik Bentalha se la raconte en 2012, l'humoriste est de retour sur scène avec Encore, son nouveau one-man-show !

Malik Bentalha en tournée avec son nouveau one-man-show "Encore"

Le comédien de 30 ans en a parcouru du chemin depuis ses débuts sur la scène du Jamel Comedy Club. Celui que de grosses pointures de l'humour en France comme Gad Elmaleh ont pris sous leur aile joue désormais dans la cour des grands. En plus de la scène, Malik Bentalha a aussi connu le succès au cinéma dans des comédies à l'instar de Pataya, Le Doudou ou plus récemment Taxi 5 aux côtés de son ami, le comédien Franck Gastambide.



Dans Encore, l'humoriste emmène son public pendant 1h30 découvrir ce qui lui est arrivé ces dernières années. Et pour faire rire les spectateurs, Malik Bentalha se donne à fond grâce à son sens de la vanne, de l’improvisation et sa répartie.



Après s'être produit à l'Olympia à guichet fermé en octobre 2018, ainsi qu'au Palais des Sports à Paris en mars dernier, le comédien a annoncé de nouvelles dates à travers la France avant un retour dans la capitale, toujours au Dôme de Paris du 20 au 22 février 2020.