Ce samedi 04 juin 2022, Louane était l'invitée d’Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Après la réédition de son album Joie de vivre en novembre dernier (six nouveaux titres dont Derrière le brouillard en duo avec Grand Corps Malade), Louane va débuter la tournée des festivals d'été avec pas moins de 10 dates dans les prochaines semaines. La chanteuse sera notamment le 18 juin à Maury pour le Festival Voix de femmes, le 25 juin à Evreux ou encore le 30 juin à Arras au Main Square Festival.

Ce matin pendant l'émission, Louane a mis en garde les paparazzi qui seraient tentés de prendre des photos de sa fille de deux ans, Esmée. La chanteuse a également raconté le jour où elle a été victime d'une arnaque à la carte bancaire.

Alors qu'elle sera coach dans la saison 8 de The Voice Kids, bientôt diffusée sur TF1, aux côtés de Julien Doré, Kendji Girac et Patrick Fiori, l'interprète de Jour 1 accepterait-elle de participer à la version adulte du programme ? Découvrez sa réponse...

Single, date de sortie, style musical : Louane en a dit plus sur son quatrième album studio, actuellement en préparation. Elle est aussi revenue sur l'origine de son nom de scène et pourquoi elle ne souhaite pas reprendre son vrai prénom : Anne.

Celle qui a reçu le César du meilleur espoir féminin en 2015 pour La famille Bélier a révélé avoir pris des cours pour être plus à l'aise et savoir répondre correctement aux interviews. Enfin, l'artiste de 25 ans a dévoilé ses tatouages les plus insolites à Eric et Jade... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus.



Les infos télé de la semaine

Ce samedi, Germain Sastre vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :

- Un concours de drag-queens sur France Télévisions...

- Le nouveau jeu de Cyril Féraud sur France 2...

- Les nouveaux projets de Cyril Hanouna sur C8...



Plus de détails en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous dévoile les coulisses de l'émission La chanson de l'année diffusée ce soir sur TF1. Plus d'informations en vidéo !

