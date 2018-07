publié le 28/08/2017 à 18:54

Le cinéma français va pouvoir dire adieu à Mireille Darc. La comédienne est décédée dans la nuit du dimanche 27 août au lundi 28 août à l'âge de 79 ans. Les obsèques de l'actrice auront lieu le vendredi 1er septembre, à l'église Saint-Sulpice de Paris, selon une information de RTL. De nombreuses obsèques de personnalité françaises marquantes se sont déroulées dans ce lieu de culte de la capitale française, comme celui de Michel Delpech en 2016.



En plus de 50 ans de carrière, l'ancienne compagne d'Alain Delon a marqué durablement le cinéma français. Encore aujourd'hui, les cinéphiles d'hier et d'aujourd'hui ont en tête sa robe noire et son rôle sulfureux dans la comédie Le Grand Blond avec une chaussure noire. Depuis les années 1960, Mireille Darc a brillé dans de nombreux rôles sous la direction des plus grands metteurs en scène avant d'être surnommée "la grande sauterelle", en référence au film franco-italien éponyme dans lequel elle tenait en 1967 le premier rôle.



Dans les années 2000, elle a porté la casquette de réalisatrice dans plusieurs documentaires pour la télévision. Le décès de la comédienne a bouleversé le cinéma français avant de provoquer une vague d'émotion sur les réseaux sociaux.