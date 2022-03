Les Grosses Têtes : "Michel Fau est tout à fait mon style d'homme", livre Zize Dupanier

Zize Dupanier se prête au jeu des questions en rafale pour un épisode inédit des "Grosses Têtes à Têtes". Quel membre de l'émission choisirait-elle pour partager un bon gros repas ? "Sans hésiter, j'en fait quasiment toutes les semaines avec lui, c'est Titoff. Et en plus, il cuisine bien : c'est un maître queux".

Quant à la Grosse Tête qu'elle aimerait voir plus souvent, c'est Michel Fau. "Je trouve que c'est un comédien extraordinaire et en plus il est intelligent, charmant, brillant... Je l'adore, c'est tout à fait mon style d'homme". Comme nouvelle tête dans l'émission, elle pense aussi à une comédienne, Catherine Frot. "Elle n'a pas sa langue dans sa poche".

Enfin, pour une séance cinéma un dimanche soir, l'humoriste marseillaise n'hésite pas non plus : "c'est Caroline Diament. Avec elle, on ne va pas se tromper, on ne va pas aller voir un navet, ça c'est sûr. Elle est comme moi : elle n'aime que les choses bien !".

