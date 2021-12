Les Grosses Têtes : "J'aimerais adopter Jérôme Commandeur", révèle Caroline Diament

Caroline Diament se prête au jeu des questions en rafale pour un épisode inédit des "Grosses Têtes à Têtes". Et comme Christophe Beaugrand, c'est Arielle Dombasle qu'elle choisirait pour partager un bon gros repas. Pourquoi ? "Ça me fait rire. On a le droit de rigoler hein". Les Grosses Têtes que la chroniqueuse de 58 ans aimerait croiser plus souvent, sont Jeanfi (Janssens, ndlr), Florian Gazan ou Titoff.

Et ceux qu'elle adorerait voir arriver dans l'émission ? "Déjà j'aimerais beaucoup beaucoup revoir Fabrice Éboué, que j'adore, qui me fait rire, que je trouve intelligent. Après, j'ai une passion pour Jérôme Commandeur, que j'aimerais beaucoup adopter pour l'avoir dans mon salon en permanence. Je ne le connais pas bien, mais chaque fois que je le croise je lui dit. Je serais hystérique de joie si demain il débarquait aux Grosses Têtes".

Enfin, si l'animatrice voulait se faire un ciné un dimanche soir, quelle Grosse Tête appellerait-elle ? "J'aime bien qu'on m'invite et j'aime pas proposer, donc je n'appelle pas. Je n'ai pas ce genre de relation-là, ni même avec mes amis, et puis j'aime bien tout prévoir (...) Mais je vais peut-être apprendre la spontanéité en vieillissant".

