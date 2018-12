Le Best of des Grosses Têtes du 24 décembre

publié le 24/12/2018 à 21:00

Aujourd'hui, double de dose de Grosses Têtes !

Après votre émission habituelle du 24 décembre de 16h à 18h, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous proposent une émission spéciale blagues.



Vous êtes prêts pour le repas de Noël ! Toute l'équipe des Grosses Têtes vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.



Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !