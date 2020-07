Les Collectors de "On Refait La Télé" du 04 juillet 2020

publié le 04/07/2020 à 20:00

A partir du 04 juillet et jusqu'au 23 août prochain, RTL se met à l'heure d'été ! Mais même pendant cette période, On Refait La Télé vous accompagne sur la route de vos vacances.

chaque samedi de 18h30 à 20h et le dimanche de 14h à 15h30, Jade et Eric Dussart vous proposeront un best-of de l'année écoulée avec le meilleur des invités. On refait l'invité, Le replay de l'invité, Le Ceskondit, L'Interview télé, la chronique replay de Jade intitulé le Jadore ou encore le Jukebox... Un florilège de vos séquences favorites seront au menu de ces émissions estivales !

Aujourd'hui, Jade et Eric Dussart sont en compagnie de :

- Anne-Elisabeth Lemoine :

Anne-Elisabeth Lemoine, Jade et Eric Dussart

- Jean-Pierre Foucault :

Jade, Jean-Pierre Foucault et Eric Dussart Crédit : Germain Sastre

- Michael Youn :

Jade, Michael Youn et Eric Dussart Crédit : Germain Sastre

- Mimie Mathy :

Jade, Mimie Mathy et Eric Dussart

Jade et Eric Dussart seront de retour pour une nouvelle saison de On Refait La Télé à partir du 29 août. En attendant, bon weekend et bel été à l'écoute de la télé... sur RTL !