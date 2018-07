publié le 05/07/2018 à 13:14

Il était l'homme d'un chef d'œuvre. Claude Lanzmann le réalisateur de Shoah qui était aussi journaliste, écrivain et philosophe vient de mourir à l’âge de 92 ans. Il avait consacré toute sa vie à ce travail de mémoire sur l'extermination des Juifs par les nazis. À la sortie du film en 1985, il expliquait à Jacques Chapus sur RTL pourquoi il était essentiel de donner la parole aux témoins de l'époque pour essayer de raconter l'horreur absolue des camps d'extermination.



"J'ai fait ce film à partir de rien puisqu'il n'y avait absolument aucun document et que les quelques documents d'archive que l'on a ce sont toujours les mêmes, qui sont mis à toutes les sauces : essentiellement du matériel de propagande tourné par les Nazis dans le ghetto de Varsovie. Moi, au contraire, j'ai fait ce film avec des gens qui parlent, aussi bien des survivants juifs que des criminels eux-mêmes. Le film est véritablement une résurrection et c'est un film qui articule l'histoire de l'extermination des Juifs d'Europe et qui permet aux gens de la comprendre".

L'un de ses amis disait de lui qu'avec Shoah, il avait "donné au peuple juif la sépulture qui lui manquait". Et son dernier film, les Quatre Sœurs, un portrait de quatre rescapées, venait de sortir en salle.

