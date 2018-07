"Les 12 coups de midi" va récolter des fonds pour l'association Perce-Neige

publié le 27/09/2017 à 06:45

Les Maîtres de Midi vont faire une bonne action. Du lundi 16 au dimanche 22 octobre, Jean-Luc Reichmann animera une semaine spéciale des 12 Coups de Midi aux bénéfices de la fondation Perce-Neige. Cet événement se déroulera à l'occasion des trente ans de la disparition de Lino Ventura, qui a œuvré à la création de cette fondation aidant et accompagnant les personnes handicapées.



Plusieurs stars ont également accepté de participer à cette semaine caritative. Ils feront chacun une apparition dans Les 12 coups de Midi pour tenter de récolter des fonds pour la fondation : les fidèles du jeu de TF1 reconnaîtront ainsi les visages de l'animateur de Secret Story Christophe Beaugrand, l'animatrice de Danse avec les Stars Sandrine Quétier, des présentateurs Harry Roselmack et Gilles Bouleau, de la directrice de Miss France Sylvie Tellier ainsi que de l'animatrice Marie-Ange Nardi (Téléshopping) et de la présentatrice météo Evelyne Dhéliat.

Grâce à ces différentes participations, une cagnotte sera cumulée tout au long de la semaine, avant d'être reversée à l'association Perce-Neige le dimanche 22 octobre.