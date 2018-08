publié le 28/08/2018 à 16:30

La reine Elizabeth II a convié toute une partie de sa famille à passer quelques temps au calme dans sa résidence de Balmoral. Le château écossais est, en cette fin du moins d’août 2018, un écrin de verdure et de fraîcheur afin de recharger pleinement ses batteries avant le grand raout de la rentrée.



Toute la famille de Kate et William est présente avec les trois arrières-petits-enfants de la souveraine : George, Charlotte et Louis, le petit dernier. Loin de l'agitation de la capitale, le prince George a pu participer à sa première chasse. Une chasse à la grouse, un oiseau écossais que le prince William traquait pour l'occasion avec les hommes de la famille et la princesse Anne. Les princes ont sans doute eu le plaisir de profiter (ou subir) la conduite très sportive de la reine Elizabeth II qui n'hésite jamais à prendre le volant, l'un de ses grandes passions.

Mais il n'y a pas que des balades dans la lande écossaise, des oiseaux morts et des déjeuners royaux au programme de la petite famille. Il faut se préparer à rentrer à l'école. La princesse Charlotte va découvrir les joies du système scolaire et entrer en maternelle et son frère aîné, âgé de 5 ans va revenir dans son école privée à 25.000 euros l'année : St Thomas's Battersea.

D'après le magazine Harper's BAZAAR UK, le jeune prince continuera la lecture, la découverte des sciences, de la géographie, des mathématiques... mais il recevra un apprentissage physique et artistique. Son programme "comportera du sport, de la natation à la danse classique (...) afin de développer sa dextérité, sa créativité et sa musicalité". Ce ne sont pas tous les garçons de 5 ans qui peuvent se prévaloir d'une éducation aussi riche et complète...