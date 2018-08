publié le 18/05/2018 à 08:02

Les Français ne la connaissent encore pas très bien. Les Britanniques et les Américains, eux, n'ont que son nom aux lèvres en ce mois de mai 2018. Meghan Markle, l'une des actrices principales de la série judiciaire Suits, avocats sur mesure, va devenir l'épouse du prince Harry.



Son rôle de Rachel Zane, jeune assistante devenue avocate de talent dans la fiction de la chaîne USA Network (France 4 en France) l'a placé sur le devant de la scène depuis 2011. Elle était l'un des nouveaux visages d'Hollywood... Mais à 36 ans, la jeune actrice a dû stopper sa carrière prématurément pour embrasser ce qui sera le rôle de sa vie : duchesse.

Sa rencontre, puis son mariage, avec le prince Harry, fils de Charles et de Diana était incompatible avec la poursuite de sa vie d'actrice. Désormais, ses prises de paroles, ses tenues, ses expressions, son engagement humanitaire et sa fertilité vont devenir des sujets de discussion pour les sujets de Sa Majesté et la presse du Royaume-Uni et du monde entier. Mais Meghan Markle est plus qu'un joli visage.

Famille recomposée et école privée

Meghan Markle naît le 4 août 1981. Elle est la fille de Doria Ragland, une travailleuse sociale et de Thomas Markle, un directeur de l'éclairage qui travaille sur différents programmes et séries télévisées dont Mariés, deux enfants. Thomas a eu deux enfants d'une précédente union : Thomas Jr. et Samantha. Les parents de Meghan Markle divorcent alors qu'elle n'a que 6 ans. Une famille recomposée qui donnera naissance à quelques tensions qui impactent toujours aujourd'hui la vie de la future mariée.

Thomas Markle, le père de Meghan Crédit : Sipa

Meghan Markle a vécu une grande partie de sa vie en Californie. Après être passée par plusieurs écoles privées, dont un lycée catholique réservé aux filles, Immaculate Heart High School de Los Angeles, elle étudie à Northwestern, une prestigieuse université américaine. Là, elle se spécialise dans le théâtre et les relations internationales. L'Américaine a ensuite travaillé à l'ambassade de Buenos Aires, en Argentine.

Doria Ragland et sa fille Meghan Markle Crédit : Sipa

Hollywood et la calligraphie

Meghan Markle se distingue des autres aspirantes actrices de Hollywood en commençant sa carrière sans passer par la case "serveuse". Pour payer son loyer en attendant qu'un directeur de casting la repère, la jeune Meghan fait de la calligraphie.



"J'ai écrit des invitations pour le mariage du chanteur Robin Thicke avec Paula Patton. Je le faisais aussi pour Dolce & Gabbana pendant les vacances quand ils écrivent aux célébrités. Je m'installais là avec une chaussette-tube sur le bras pour ne pas graisser la carte avec mon bras pour payer mes factures, expliquait-elle au magazine Esquire. Ça payait très bien, on est très peu à faire ça. Ce qui est drôle c'est qu'il doit y avoir encore quelques-unes de mes cartes de visites en circulation. J'ai hâte que quelqu'un m'appelle pour me demander : 'Vous pouvez me faire les cartons pour la Bar Mitzvah de mon fils ?'", plaisantait-elle.

> Calligraphy 101: Meghan Markle Gives Larry King A Lesson In Penmanship

Meghan Markle a fait ses débuts à l'écran, en 2002, dans le soap Hôpital central. Sa carrière ne connaît pas un départ fulgurant. elle oscille de petit rôle en petit rôle jusqu'à faire simplement partie du décor dans le jeu télé Deal or No Deal où elle avait la difficile mission de tenir une mallette numérotée pour les candidats avec d'autres mannequins.



Rapidement, elle abandonne ce travail pour se tourner vers la télévision et le cinéma. La comédienne a ensuite enchaîné les rôles dans 90210, Le Retour de K 2000 et Les Experts : Manhattan. C'est en incarnant l'avocate Rachel Zane dans Suits, avocats sur mesure pendant 7 saisons que sa carrière a réellement décollé. Rachel Zane finit même par épouser le personnage principal de la série, Mike. Meghan Markle ne pourra pas porter le même type de robe pour son mariage dans la Chapelle St George.

> Suits - S07E16 - Mike Ross and Rachel Zane's Wedding (FULL SCENE HD)

Engagements humanitaires et politiques

La jeune femme est très engagée aux côtés de l'ONU pour la condition des femmes. Une fibre féministe qui lui vient de loin puisque sa première apparition médiatique était d'un programme jeunesse pour dénoncer une pub sexiste qui assimilait le ménage aux femmes.

La jeune Meghan Markle protestant contre une pub sexiste à la télévision Crédit : Capture YouTube

Comme Emma Watson (Hermione Granger dans la saga Harry Potter), elle travaille pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Plus récemment, Meghan Markle s'est engagée aux côtés des campagnes "Me Too". Si elle ne peut plus évoquer de questions politiques directement, protocole royal oblige, Meghan Markle a clairement donné son opinion sur des personnages publics comme Donald Trump par le passé. Elle l'a qualifié très clairement de "misogyne".



Moins polémique, l'actrice a aussi un engagement humanitaire de longue date. En 2016, la Californienne s'est rendue au Rwanda en tant qu'ambassadrice de World Vision Canada pour promouvoir la campagne "Clean Water", pour un accès plus facile à l'eau potable. Un engagement qui sera sans doute très utile pour la vie de la future duchesse.



> Meghan Markle in Rwanda - Florence's Story

Divorcée

Meghan Markle est une jeune divorcée. Elle s'est mariée au producteur américain Trevor Engelson. Ils se sont unis à Ocho Rios en Jamaïque le 10 septembre 2011 avant de divorcer deux ans plus tard en août 2013.



La différence dans les carrières, naissante pour Meghan qui débutait Suits et déclinante pour Trevor, associée à la distance entre les deux a eu raison de cet amour. D'après les proches de l'ex-mari en question, interrogés par le biographe Andrew Norton, elle aurait simplement envoyé son alliance et sa bague de fiançailles dans un colis recommandé depuis Toronto où elle était installée pour le tournage de la série. Depuis, silence radio.



Aujourd'hui, son statut de divorcée ne pose aucun problème pour épouser le prince Harry. Une preuve de la modernité de la famille royale qui fera sourire les historiens. Wallis Simpson, l'épouse divorcée (et Américaine, elle aussi), d'Édouard VIII n'a jamais été acceptée par la famille royale et une partie conservatrice de la population. Cette animosité n'a pas simplement causé quelques campagnes de presse désobligeantes pour le monarque. Il l'obligea à abdiquer son trône à son jeune frère, Albert, couronné George VI, le père de l'actuelle Elizabeth II.

La rencontre avec Harry

Qui allait bien faire rentrer dans le rang le prince Harry ? Chaque semaine, une nouvelle petite amie présumée. Les médias britanniques multipliaient les rumeurs sur la situation amoureuse du très convoité prince. Annoncé un temps avec une héritière grecque, puis en compagnie de la chanteuse Ellie Goulding, le fils cadet de Lady Di et du prince Charles avait pourtant le cœur pris par une autre jeune femme.



À partir de la fin octobre 2016, un nom revient avec insistance : celui d'une comédienne américaine : Meghan Markle. Depuis combien de temps se fréquentent-ils exactement ? Difficile à dire. Mais qu'importe : "Il est heureux comme il ne l'a jamais été depuis des années. Il est beaucoup plus serein dans sa vie et Meghan est arrivée au bon moment", expliquait une source proche du prince au Sunday Times.



Toutefois, à l'époque, rien n'était encore officiel. Les deux tourtereaux consomment leur passion à l'abri des regards. Cela ne durera pas. Début novembre 2016, le Sunday Express dévoile l’idylle entre le prince Harry et l'actrice Meghan Markle. Dans un premier temps muré dans le silence, le Prince a finalement communiqué sur son couple pour dénoncer le harcèlement dont la jeune femme était victime par les médias. "Il n'est pas normal que mademoiselle Markle soit sujette à une telle tempête après quelques mois de relation", expliquait le communiqué officiel.

Tomorrow's front page: First pictures of Prince Harry and girlfriend Meghan Markle pic.twitter.com/uPGUYHLk8T — The Sun (@TheSun) 14 décembre 2016

La tempête ne s'arrêtera pas. The Sun divulgue trois clichés où on aperçoit les deux amoureux en balade dans les rues londoniennes. Des photos qui ont bien évidemment affolé la toile, provoquant joie et bonheur auprès des fans du prince Harry et de sa petite amie américaine.

La rencontre avec la reine

Première révérence publique pour Meghan Markle face à Elizabeth II et son époux le duc d'Édimbourg Crédit : Sipa

Au début du mois de septembre, une étape importante est franchie dans l'acceptation de Meghan Markle par la famille royale. La comédienne a l’honneur de rencontrer la monarque en son château écossais de Balmoral.





"Il voulait présenter Meghan à la reine", a confié un proche de la famille royale britannique. Ça s'est bien passé. Je ne doute pas que c'est la première de nombreuses rencontres." Certains y voyaient le premier indice quant à un futur mariage. Il n'avait pas tort. La jeune s'est pliée aux règles du protocole en réalisant une élégante révérence dont les médias spécialisés britanniques se sont gargarisés pendant des jours. Le début d'un long parcours d’obstacles.

Le début d'une longue vie de photos de famille Crédit : Sipa

L'actrice, qui vit à Toronto, a rejoint Harry lors de la soirée de clôture des Invictus Games, une compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre en situation de handicap. Pendant les festivités, le prince Harry a embrassé Meghan Markle sur la joue. Moment de tendresse qu’un photographe de l'agence Getty Images n'a pas manqué de le capturer.

Meghan Markle et le Prince Harry aux Invictus Games Crédit : Sipa

Les fiançailles

Le 27 novembre 2017, c'est officiel, Harry et Meghan Markle se passeront la bague au doigt. Les sujets britanniques sont au septième ciel : à eux une deuxième cérémonie qui s'annonce aussi grandiose et mémorable que celle unissant le Prince William et Kate Middleton six ans plus tôt.



Et ce ne sont pas les seuls à être ravis. La reine Elizabeth II a réagi en se disant "enchantée" par la nouvelle, d'après un communiqué du palais de Buckingham. Les parents de Meghan Markle, Thomas Markle et Doria Ragland, se décrivent comme "incroyablement heureux" pour le couple.



La demie-sœur et le demi-frère de Meghan, Samantha et Thomas Jr, les premiers enfants de Thomas Markle, ne goûtent cependant pas cette union. Tweets acerbes, interviews scandaleuses, livre gorgé de révélations croustillantes et lettre ouverte... Ils ne ratent pas une occasion d'écorner l'image reluisante de leur petite sœur devenue l'égérie d'un pays.

La photo officielle du couple Meghan et Harry après l'annonce des fiançailles Crédit : Sipa

Le prince William et Kate Middleton, eux, ont tenu à féliciter les mariés en devenir : "Nous sommes très enthousiastes pour Harry et Meghan. Ça a été merveilleux d’apprendre à connaître Meghan et de voir à quel point elle et Harry sont heureux ensemble".