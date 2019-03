Le Best-Of de A La Bonne Heure

publié le 31/12/2018 à 12:30

C'est le dernier jour de l'année, vous êtes sûrement aux fourneaux, ou bien sur la route, alors pour vous accompagner Stéphane Bern et Patrice Carmouze vous proposent de réécouter les meilleurs moments de l'émission depuis la rentrée de septembre.

A cette occasion ils décernent des "A la bonne heure d'or" à leurs invités ! Découvrez qui, de Patrick Bruel, de Jeff Panacloc, de Julie Depardieu, ou encore de Vianney... s'est démarqué depuis le début de la saison.

Chaque nommé se verra attribuer une drôle de "récompense": la meilleure promo, le meilleur moment de gêne, le chanteur le plus "participatif"... etc !



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern est avec Patrice Carmouze.

