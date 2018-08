et Nassim Aziki

publié le 23/08/2018 à 11:40

Il a commencé sa carrière en 1989, au Café-Théâtre de l’Accessoire, à Lyon. Depuis, Laurent Gerra a rempli les plus grandes salles de France grâce à ses voix, si ressemblantes avec celles qu'il imite. L'artiste de 50 ans a accepté de se confier sur son parcours d'imitateur et nous raconte que très jeune, déjà, il était passionné par la scène.



"Très petit, à cinq ans, mon père m'avait enregistré en train de faire des voix différentes, j'ai toujours fait des imitations finalement (...) Au collège, aussi, je faisais des petits spectacles à la fin de l'année, j'avais qu'une seule crainte, c'était de muer et de perdre ce don qui m'avait été donné", raconte-t-il au micro de RTL.

L'humoriste continue et explique le travail fourni au quotidien pour atteindre un niveau d'imitation parfait : "J'ai la faculté de les reproduire [les voix] assez vite mais c'est quelque chose qui se travaille (...) C'est de l'observation et j'ai une oreille très développée (...) J'ai participé aux recherches que le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) à fait autour de la voix, c'était passionnant, il faut dire que j'ai un larynx de contorsionniste".

Laurent Gerra reprendra sa tournée, Sans modération, dès le 9 octobre 2018, à Dijon.

Également dans "Laissez-vous tenter" ce jeudi 23 août

Une belle idée de lecture avec le polar, à ne pas manquer, de Franck Thilliez, Le Manuscrit inachevé. C'est le 17e roman de l'écrivain français, où se déploie, ici, deux affaires qui finiront par se recouper. L'auteur explore la science puisqu'il se penche sur les troubles de la mémoire, l'amnésie, l'hypermnésie et la cryptomnésie. Le livre est très réussi, il est à découvrir aux éditions Fleuve noir.



Enfin, la productrice de cinéma Sidonie Dumas, revient sur la genèse du film Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel. Adapté du roman éponyme de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013, le film met en avant une fresque sentimentale, sociale, et politique, qui se déroule dans l'après-Première Guerre mondiale. Le long-métrage est assurément un grand spectacle, burlesque et intime, dont se rappelle très bien la productrice. "C'est quelque chose de totalement différent de ce que l'on peut lire dans le livre, vous ne pourrez pas être déçu, c'est vraiment une autre aventure", explique-t-elle.