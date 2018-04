publié le 23/04/2018 à 12:10

Un hommage pas comme les autres. Samedi 21 avril, en fin de matinée, Malgosia Fiebig, la carillonneuse de la cathédrale Saint-Martin à Utrecht (Pays-Bas) commence son service, comme toutes les semaines. Mais ce samedi, elle décide de rendre hommage à Avicii, retrouvé mort la veille, à l'âge de 28 ans, provoquant une onde de choc sur la scène musicale internationale.



Et la musicienne de faire chanter les cloches de la cathédrale au son de plusieurs tubes du DJ, dont Wake me up et Hey brother, au plus grand plaisir des habitants de la ville. De nombreux internautes ont relayé cet hommage original. Des vidéos qui ont fait le tour du monde.

De Dom speelt Avicii ¿¿ pic.twitter.com/MLnWCsSDN3 — Pim Brassien (@pimbrassien) 21 avril 2018

Le DJ suédois Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, est décédé vendredi 20 avril à l'âge de 28 ans, a annoncé son agent.

Né à Stockholm en 1989, il est devenu l'un des DJ de la scène électro les plus connus au monde. Il connaît un succès mondial avec son single Levels sorti en 2011. Son titre Wake Me Up, sorti en 2013, avait fait un carton, le clip cumulant près de 1,5 milliard de vues sur Youtube.