L’actrice Anne Hathaway évoque ses problèmes d’alcool

Bientôt quatre ans après avoir arrêté de consommer de l'alcool, l'actrice Anne Hathaway, à l'affiche du film Le nouveau stagiaire, diffusé ce lundi sur TF1, se confie sur sa consommation qu'elle jugeait excessive et sur les raisons qui l'ont poussé à devenir sobre.

"Mon problème, c'est que j'aime l'alcool. Beaucoup trop. Je ne serai jamais le genre de personne qui peut faire durer un verre de vin toute la soirée" explique-t-elle au Boston Common Magazine. "Je n'ai pas arrêté l'alcool parce que ma consommation était un problème. J'ai arrêté parce que ma façon de boire me donnait la gueule de bois, et que ça, c'était un problème" complète-t-elle.

"Ma dernière gueule de bois a duré cinq jours. Quand je serai à un moment de ma vie où j'aurai de nouveau du temps pour avoir la gueule de bois, je recommencerai à boire, mais ça ne sera pas le cas tant que mon fils vivra chez moi" confie celle qui a décidé d'arrêter lorsqu'elle a ressentie les effets de l'alcool en accompagnant son fils, alors âgé de deux ans et demi, à la crèche.

Vignoble au soleil

Et la comédienne apparue, entre autres, dans Le diable s'habille en Prada de dévoiler son plan de fin carrière : "Dès que mon fils entre à l'université, j'emménage dans un vignoble, et je passe la dernière partie de ma vie complètement ivre, heureuse et au soleil".

