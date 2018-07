publié le 28/04/2016 à 10:41

En 2011, Kate Middleton se mariait dans une magnifique robe conçue par Alexander McQueen. Cinq ans plus tard, la célèbre marque s'est vu accusée de plagiat par Christine Kendall, styliste spécialisée dans les robes de mariée. Cette dernière poursuit en justice la maison de couture anglaise emblématique et sa directrice artistique Sarah Burton auprès de l'Institut de la propriété intellectuelle de Londres. L'avocate de la plaignante a précisé "ma cliente est certaine que le modèle de sa compagnie a été copié et utilisé illégalement. La plainte n'est absolument pas contre la duchesse et il n'y a aucune allégation envers le Palais".



Déconcertée par cette attaque, la maison de couture Alexander McQueen a expliqué dans un communiqué que "Sarah Burton n'a jamais vu aucun des dessins ou des croquis de Mme Kendal. Elle ne connaissait pas Mme Kendall avant qu'elle n'entre en contact avec nous. Cette réclamation est ridicule". Quoiqu'il en soit, la décision finale revient à la Justice britannique et par extension à la Reine Elizabeth II.