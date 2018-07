publié le 29/04/2016 à 08:00

Elle est devenue une star internationale sans le vouloir. Alors que sa sœur se mariait avec un des meilleurs partis de la planète, Pippa Middleton a fait sensation, ou plutôt sa robe. Blanche et assez moulante, elle mettait en valeur son fessier, qui a fait le tour du monde. C'était il y a cinq ans, le 29 avril 2011. Depuis le mariage de Kate Middleton avec le prince William, la sœur de la duchesse de Cambridge ne s'étale pas dans les médias, français du moins. Car les tabloïds anglais, eux, se nourrissent de ses aventures, voyages et moindres déplacements. La presse people britannique se délecte de la famille royale et tous ses proches. Pippa Middleton n'est pas épargnée.



Sa vie est donc passée à la loupe. Ce qui n'est pas pour la ravir elle qui confie vouloir "vivre comme n'importe quelle trentenaire".

Pippa Middleton tient la traîne de sa sœur Kate lors du mariage avec le prince William Crédit : CARL DE SOUZA / AFP

Une carrière dans le caritatif

Outre les vacances au soleil, la trentenaire a surtout le cœur sur la main. En dehors des cours de tennis de Wimbledon, elle ne se montre qu'à des photocall solidaires, comme en février dernier pour une soirée de la British Heart Foundation qui sensibilise sur les maladies cardiaques. Elle s'était déjà rendue l'an dernier au bal caritatif accompagnée de Nico Jack­son, son fiancé de l'époque mais cette année, elle avait un rôle important puisqu'en tant que marraine de l’association, elle a lu le discours d'ouverture de la soirée.

Un pied dans le journalisme ?

La sœur de la duchesse de Cambridge s'est aussi essayée au journalisme. Pendant 6 mois, jusqu'au mois d'avril 2015, Pippa Middleton a publié en tant que chroniqueuse dans les pages du Telegraph, rubrique "Sport et social". Des articles et sujets "inspirés de ses activités", détaille le site. La collaboration n'a pourtant pas duré et son contrat n'a pas été renouvelé. Toutefois, une autre rédaction s'intéresse à la trentenaire britannique. Au terme d'une interview accordée à NBC Today, Pippa Middleton s'est vue proposer un poste de correspondante pour l'émission américaine, rapporte Gala citant le New-York Post. Si l'information se confirme, son domaine s'orienterait vers son engagement dans les œuvres de charité.



La star du mariage princier a différentes manières de montrer son engagement. Pippa Middleton donne plus que son temps pour les associations caritatives, elle donne d'elle-même. En juin dernier, par exemple, elle a participé à une course cycliste de 85 kilomètres pour la British Heart Foundation. Quelques jours plus tard, elle s'est illustrée au Safaricom Marathon, au Kenya. Aucun défit sportif ne semble lui faire peur. Ski, natation ou encore voile font aussi partie de ses activités sportives remarquées.

Un mariage en vue ?

Dans un entretien accordé à la chaîne NBC, la jeune femme a levé le voile sur le mystère autour de la robe qu'elle portait au mariage de sa sœur. Sa tenue blanche conçue par Alexan­der McQueen, qui était pourtant "faite pour être insignifiante" et qui est restée dans la mémoire de nombreuses personnes, est apparemment bien rangée chez elle, rapporte Gala. La sœur de Kate Middleton assure qu'elle ne l'a plus jamais portée même si "un jour, si mes enfants veulent la voir, je la leur montrerai, mais pour le moment, elle est rangée". Pippa Middleton s’est d'ailleurs remise avec James Matthews, un ancien amour et a emménagé avec lui au bout de quelques semaines, laissant les tabloïds britanniques rêver d'un futur mariage à commenter.