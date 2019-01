publié le 13/01/2019 à 14:00

La vie ROCKambolesque de Philippe Manoeuvre

Sa vie est un roman ! Ancien rédacteur en chef du magazine Rock&Folk, Philippe Manoeuvre est une référence dans le monde de la musique en France ainsi qu'à l'étranger. En octobre dernier, le célèbre critique a publié Rock chez Harper Collins.

Plus que de simples mémoires, l’autobiographie de Philippe Manœuvre est une plongée dans sa vie de celui qui est devenu une légende du rock à lui tout seul. Proche d’Iggy Pop, de Polnareff, de Gainsbourg et de tant d'autres, intervieweur des Stones plus de 20 fois, il a fréquenté les plus grandes stars et parle aux baby-boomers comme au public de Nouvelle Star. Cet ouvrage, déjà vendu à plus de 40.000 exemplaires depuis sa sortie, foisonnant d’anecdotes, qui raconte comment cet homme et tous ces musiciens ont voulu changer le monde, est à l’image de Manœuvre : il rocke !

"Rock" de Philippe Manoeuvre chez Harper Collins

Résumé : "C'est donc le temps du grand bilan, mon devoir d'inventaire à moi. Mémoires binaires. rock et roll. J'avais tant de choses à vous raconter. Mon enfance champenoise, l'histoire de ma famille. Ma rencontre avec le rock et les Rolling Stones, mes aventures chez les punks. De rédacteur en chef de Métal Hurlant puis de Rock&Folk. Mon amitié avec Serge Gainsbourg. Johnny, monsieur Hallyday, évidemment. Mes rencontres avec Madonna. Prince. Michael Jackson. Polnareff. JoeyStarr et bien d'autres. C'est tout ça que j'ai eu envie de mettre dans ce livre. Que je présente d'ailleurs comme un roman autobiographique. Alors venez pas me chercher des poupoux dans la caboche. C'est un roman, on vous dit, un roman vécu. Et ça commence au paradis des rockers, dans le bus des Stooges..." - Philippe Manoeuvre