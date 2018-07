Jean-Michel Cohen est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 26/04/2017 à 10:14

S’appuyant sur son expérience de médecin, mais aussi de père et de grand-père, le Dr Jean-Michel Cohen nous révèle ses secrets pour bien vivre, plus longtemps et en meilleure forme. Vous découvrirez les 5 piliers du "Vivre mieux" : la nutrition, la forme, le sommeil, le mental et le corps.



"Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ?" de Jean-Michel Cohen (Editions First)

"C’est si simple de vivre mieux !" Voici le message que Jean-Michel Cohen souhaite faire passer. Et ce message s’adresse à tous, que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans ou plus : il est temps de prendre soin de vous pour gagner des points de vie !

Rien de difficile, il est surtout question de prise de conscience et de nouvelles habitudes : réapprendre à mieux manger, avoir une meilleure hygiène de vie… Mais tout en continuant à se faire plaisir. Car la frustration n’amène rien de bon ! Alors serez-vous prêts à relever le défi et appliquer ces "recettes de longévité" ? Car tout le monde peut y arriver !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.



Eric Dussart ''refait la télé'' les samedis et dimanches sur RTL

Tous les weekends, Eric Dussart et Jade vous présentent le rendez-vous dédié à la Télévision. Avec leur invité, ils retracent l'actualité du petit écran de manière légère et conviviale. Le samedi pour revenir sur la télé de la semaine et le dimanche pour évoquer la semaine à venir.



Jade et Eric Dussart refont la télé avec leurs invités

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



Régis Mailhot en spectacle au Théâtre des 2 Ânes

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande