publié le 12/04/2018 à 21:19

Un dernier hommage. Famille et amis de Jacques Higelin se sont réunis ce jeudi 12 avril au Cirque d'hiver, à Paris, pour débuter l'au revoir au chanteur, avant ses obsèques ouvertes au public au Père-Lachaise dans l'après-midi.



Sa famille, ses amis et des personnalités comme la ministre de la Culture Françoise Nyssen, la maire de Paris Anne Hidalgo, les artistes Alain Souchon, Catherine Ringer, CharElie Couture, Marina Foïs, Cali, Jean-Louis Aubert ou Louis Bertignac avaient pris place sur les gradins du Cirque d'hiver, avec un piano installé sur la piste devant un parterre de tournesols.

Et une photo en noir et blanc, où l'on voit de dos le poète-rock, disparu vendredi 6 avril à 77 ans. Dessous, l'inscription avec ses trois prénoms "Jacques, Joseph, Victor dort", référence au nom de la série de concerts qu'il proposa du 14 décembre 1981 au 13 février 1982 au Cirque d'hiver.

C'est le silence total quand arrive, au centre de la piste, le cercueil du grand absent du jour. Plusieurs célébrités ont lu des mots ou chanté des chansons pour lui rendre hommage. Daniel Auteuil a lu une lettre adressée au chanteur par Barbara. Sandrine Bonnaire, qui lui avait consacré récemment un documentaire, lui succède en récitant un texte, accompagnée par un guitariste.

L'hommage de ses enfants

Ses enfants lui ont également rendu un dernier hommage. Izïa, la fille du chanteur, a repris avec Jeanne Cherhal le tube de son père, Tombé du ciel. Son grand frère, Arthur H a notamment lu un mot de Brigitte Fontaine. "La grande Brigitte m'a envoyé un mot au téléphone. Elle n'avait pas le courage de parler. La dernière fois qu'ils se sont vus, ils se caressaient le visage, le nez on aurait dit deux extra-terrestres. Je n'ai rien vu d'aussi beau". Les deux rechanteront ensuite ensemble, comme ils le faisaient parfois sur scène avec leur père.



Kên, le troisième enfant, au bord des larmes, viendra pour sa part confier qu'"il y a une phrase qui (le) hante depuis tout petit: " 'Ne pleurez pas les morts pleurez les vivants'. Ça ne va pas être facile..."



C'est Izïa, débordante d'énergie, qui a assuré la dernière "farandole" en reprenant Irradié, pour finir sur une note joyeuse cet hommage, sous les applaudissement de tous les proches souriant aux larmes.

Cérémonie publique au Père Lachaise

Après ce moment de communion intime, le cortège s'est dirigé vers le cimetière du Père-Lachaise où l'artiste, qui chantait crânement au début de sa carrière "J'suis mort qui, qui dit mieux", a été inhumé. Une cérémonie à laquelle tous ses fans ont été conviés.



Son dernier album est sorti en octobre 2016. Dans une des chansons de cet album, J'fume, Higelin chantait qu'il continuait à "fumer" en attendant "qu'le fossoyeur me creuse une tombe au Père-Lachaise" et que "le temps s'arrête et qu'le ciel me tombe sur la tête". Sa fille, Izïa y est apparue souriante, comme un dernier hommage à son père...