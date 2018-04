Jacques Higelin, pionner de l'esprit rock et génie révolté inclassable

publié le 06/04/2018 à 11:55

Jacques Higelin est mort ce 6 avril 2018 à l'âge de 77 ans. Au printemps 2016, il avait déjà eu des problèmes de santé qui l'avaient conduit à arrêter ses tournées. Avant cela, en 2010, il avait déjà été contraint d'annuler une représentation pour des raisons médicales.



En 1974, Jacques Higelin, le fan de Charles Trenet à qui il rendra hommage dans les années 2000, bousculait la chanson française avec son album culte BBH 75. Précurseur du mouvement punk en France et maître du funk-rock, Higelin le baladin au manteau noir est resté toute sa vie un citoyen révolté, anti-système, et un artiste utopique. En 1977, il enregistre son premier tube : Pars. Deux ans plus tard, il marquait encore les esprits avec Champagne pour tout le monde et Caviar pour les autres, qui furent ensuite réunis dans un double album.

Jacques Higelin, l'enfant du café-théâtre qui avait quitté l'école à 14 ans, aimait les personnages, le maquillage, le parler avec emphase. Auteur, multi-instrumentiste, compositeur surdoué, et génie de l'imprévisible, il passait du plus fantasque au plus touchant, avec des ballades bouleversantes. En 1988, le piano sautillant, autre marque de fabrique, dans sa chanson la plus populaire.

Au-delà des disques qu'il n'a jamais cessé de publier, Jacques Higelin était un des derniers grands à avoir construit son succès via la scène. Spectacles de 21 heures à l'aube, derniers morceaux dans la rue, discussion sans fin avec le public. Il était délirant en concert, en liberté totale, couvert de sueur, jouant à ébouriffer à grands coups de gestes nerveux sa chevelure abondante, un magnifique poivre et sel depuis quelques années.