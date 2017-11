"Secrets d'histoire" : Stéphane Bern présente une soirée 100% écrivaines

publié le 02/11/2017 à 19:34

Agatha Christie : l'étrange reine du crime. France 2 programme ce jeudi 2 novembre un numéro de Secrets d'histoire consacré à la romancière britannique, grande papesse des polars et des romans policiers. Dans la foulée, c'est George Sand qui sera le sujet d'un deuxième numéro en rediffusion du magazine de Stéphane Bern. Une soirée 100% écrivaine donc.



Stéphane Bern va revenir sur le parcours de deux artistes devenues des auteures reconnues à la force du poignet et de la plume, avec toutes les difficultés qui pesaient aux femmes de leurs époques (XIXe pour George Sand et XXe siècle pour Agatha Christie).

On apprendra ainsi que la Britannique, qui a grandi avec Arsène Lupin et Sherlock Holmes, voulait devenir chanteuse lyrique, avant de devenir écrivaine par timidité et manque de qualités vocales. De son côté, George Sand de son vrai nom Aurore Dupin, n'avait qu'un seul rêve : s'émanciper de l'emprise des hommes. Elle vivra également des amours légendaires avec Alfred de Musset et Frédéric Chopin.