Aujourd'hui, Amir était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé ! Ses deux premiers albums, certifiés triple disque de platine, se sont écoulés à plus de 700.000 exemplaires. En octobre dernier, le chanteur était de retour dans les bacs avec Ressources. Et ce nouvel opus semble bien parti pour suivre le même chemin que ses prédécesseurs. L'album se compose de seize titres inédits dont les tubes La Fête et On verra bien.

A ses côtés dans le studio d’On refait la télé, le journaliste Hugo Clément pour parler du nouvel épisode de son émission Sur le front, diffusé demain soir à 20h50 sur France 5. Dans ce numéro, l'ex-chroniqueur de Quotidien emmène les téléspectateurs à la rencontre des personnes qui ont dédié leur vie à la sauvegarde des dauphins. Entre révélations chocs et rencontres exclusives, Hugo Clément n'a qu'un objectif : susciter une prise de conscience et inciter les politiques à agir pour la protection de ces cétacés.

Au cours de l'émission ce matin, le journaliste a notamment révélé être parfois victime de menaces sur les réseaux sociaux. En cause : certains sujets sensibles traités dans ses émissions. "Ca nous arrive bien sûr de recevoir des menaces. Après, nous on va sur un sujet puis on rentre chez nous (...) mais ceux qui sont vraiment en première ligne, c'est les gens sur le terrain qui se battent pour ces choses-là", explique-t-il.

Déjà, à l'époque où il était journaliste dans les émissions de Yann Barthès, Hugo Clément n'hésitait pas à prendre des risques avec des militants politiques parfois très énervés. Pour lui, cela fait partie du "rôle des journalistes de mettre le doigt là où ça fait mal, même quand ça mécontente certaines personnes". Il révèle alors qu'il lui arrive d'avoir peur pendant les reportages : "Je pense que c'est sain d'avoir peur parce que ça évite certaines erreurs (...) Le plus important, c'est la sécurité de l'équipe. Mais ça ne nous empêche jamais de mener les enquêtes à bien", affirme Hugo Clément.

A la question d'Eric Dussart sur son envie de refaire des enquêtes dans les coulisses de la politique, l'homme de 31 ans assure que ce n'est pas dans ses projets pour le moment. "Mon expérience au Petit journal et à Quotidien m'a appris qu'il ne faut jamais dire 'jamais' dans les médias (...) Le journalisme politique plus classique m'intéresse moins à titre personnel, mais pourquoi pas", avance-t-il avant d'ajouter : "Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi une manière de traiter la politique puisque les politiques ont un énorme rôle à jouer dans la préservation de l'environnement. Malheureusement, il n'est pas suffisamment pris au sérieux pour l'instant", constate Hugo Clément.



Amir refait la télé !

De son côté, ce matin Amir est revenu sur les moments clés de sa carrière, avec notamment son mensonge pour pouvoir faire The Voice. Le chanteur a aussi révélé qu'il allait participer à une célèbre émission de voyages à la télé. Il a aussi évoqué le cadeau gênant d'une fan reçu après un concert, ses envies de fictions ou encore sa pire galère technique à la télé... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande Antidote, le nouveau talk-show de France Télévisions animé par Michel Cymes !

Dans cette émission, plusieurs intervenants épauleront le célèbre médecin sur le plateau. Ensemble, ils aborderont des thèmes liés à la santé de manière légère, positive et optimiste. Un invité différent sera également présent chaque semaine.

Diffusion tous les dimanches à 17h40 sur France 2. Le premier numéro aura lieu demain. Plus d'informations en vidéo ci-dessus !

Les infos télé de la semaine

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé Loisirs !



Info ou intox ?

