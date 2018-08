Hélène Ségara dans A La Bonne Heure

publié le 21/05/2018 à 12:30

Hélène Ségara n'est plus la même ! En seulement 3 mois, la chanteuse s'est métamorphosée, a gagné en énergie et perdu 11kg. Cette transformation, elle la doit au programme Weight Watchers Liberté. A cette occasion, celle que l'on devrait bientôt retrouver dans le jury de l'émission La France a un incroyable talent sur M6 vient de publier Mes recettes star 100% plaisir et bien-être !

"Mes recettes star" d'Hélène Ségara (Weight Watchers)

Après Amel Bent et Maurane, c'est au tour de l'artiste de devenir égérie Weight Watchers. Son goût pour une cuisine saine et équilibrée a amené l'interprète de Elle tu l'aimes à collaborer avec la marque pour la création de ce nouveau livre.

Jusque-là, seuls mes amis connaissaient ma passion pour la cuisine. Mais avant d'être chanteuse, je suis une femme, dont l'éducation passe par la table et la découverte des bons aliments. Quand on m'a proposé de faire ce livre, cela a été comme une évidence pour moi. C'est un nouvel échange avec le public. Hélène Ségara Partager la citation





En exclusivité, Hélène Ségara délivre ses astuces et ses clés du succès, au travers de 6 pages de témoignage et de 40 recettes coup de cœur (10 entrées, 20 plats, 10 desserts). Des recettes faciles, gourmandes revisitées façon Weight Watchers, pour se faire plaisir de l'entrée au dessert.

