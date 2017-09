RTL désignée radio de l'année au Grand prix des Médias

publié le 04/09/2017 à 21:32

Un grand merci aux auditeurs de RTL et aux équipes pour la qualité de leur travail. La première radio de France a été distinguée ce lundi 4 septembre avec le prix de "La meilleure station de radio" lors de la cérémonie du Grand prix des Médias CB News 2017. Le prix vient récompenser les résultats historiques de RTL, qui a battu son record en nombre d'auditeurs depuis 15 ans avec 6.578.000 fidèles.



La radio reste donc leader et voit le travail de toutes ses équipes salué et mis en valeur à la suite d'une saison marquée par la présidentielle et les élections législatives. À ce titre, l'interview de L'invité de RTL de 7h45, menée par Élizabeth Martichoux, a reçu une mention. Encore merci à tous.