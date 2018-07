publié le 28/01/2018 à 14:00

Jay Z, Kendrick Lamar, Bruno Mars... La 60e édition des Grammy Awards réunira le gratin de la scène musicale mondiale dans la nuit du dimanche à lundi 29 janvier à New York à partir de 2 heures du matin. Mais à près de 6.000 kilomètres de la mythique salle du Madison Square Garden, comme suivre cette édition ?



La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne américaine CBS et sur le site internet des Grammy Awards. Tous les abonnés à Apple Music pourront également se délecter des performances de leurs artistes préférés en live. La marque à la pomme a en effet obtenu l'exclusivité de la diffusion en ligne de cette 60e édition. Pour les plus patients, la grand-messe sera rediffusée sur la chaîne de la TNT CStar le lundi 5 février à 20h55.

Dévoilée à la fin du mois de novembre 2017, la liste des nommés par catégorie permet de distinguer déjà quelques favoris au regard de leurs multiples nominations. C'est le cas de Jay Z, l'immense rappeur new-yorkais, qui évolue au dessus de tous. Avec son album 4:44 et ses huit nominations au total : meilleur clip, enregistrement de l'année et chanson rap de l'année pour The Story Of O.J., performance de l'année, chanson, album et album rap pour 4:44 et meilleure performance rap/chanson pour Family Feud en collaboration avec Beyoncé.