Gilles Jacob et Virginie Ledoyen dans A La Bonne Heure

Le Festival de Cannes... derrière les projecteurs

Membre de l'équipe du Festival de Cannes de 1976 à 2014, Gilles Jacob a d'abord été délégué général adjoint avant de devenir président de l'événement. Aujourd'hui, l'homme de cinéma raconte le grand rendez-vous mondial du 7ème Art dans un Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes publié chez Plon.

Le "Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes" de Gilles Jacob (Plon)

"Il y a les films, les événements, les palmarès. Il y a l'air du temps. Les stars que j'ai aimées et dont je tire le portrait - personnel, artistique, réel, rêvé. Il y a les metteurs en scène venus de partout, et qui me sont proches. Les pays, les écoles, les genres. La presse. Les photos.

Les jurys, les discussions, les rires. Les pleurs aussi. Il y a la palme d'or. Il y a les fêtes, les surprises, les polémiques, les excentricités. Il y a les festivaliers, tout ce monde mystérieux du cinéma que le public envie et auquel chacun voudrait appartenir.

Ce dictionnaire amoureux conte le roman vrai du plus grand festival de cinéma au monde, et en révèle quelques secrets. Tour à tour historien, romancier, diariste, commentateur, j'ai souhaité témoigner de ces moments tragi-comiques qui forment la folle aventure du Festival. J'aimerais que le lecteur se coule dans l'esprit d'un sélectionneur, d'un juré, d'un critique, d'un cinéaste, et suive en coulisses le spectacle inouï de ces années éblouissantes." - Gilles Jacob

Virginie Ledoyen devient une "MILF" pour Axelle Laffont

Axelle Laffont vient de réaliser MILF qui sortira au cinéma le 2 mai prochain. C'est la toute première fois que l'humoriste passe derrière la caméra. Pour l'occasion, elle s'est entourée de Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. Dans cette comédie romantique, l'actrice parle d'un sujet encore assez taboo : les femmes en couple avec de jeunes hommes.

"Milf" d'Axelle Laffont avec Virginie Ledoyen (2 mai)

L'histoire : Trois amies d’enfance partent dans le Sud vider la maison de l’une d’entre elles, afin de la vendre. Pendant ces quelques jours, elles vont devenir les cibles privilégiées de trois jeunes garçons, pour qui ces femmes seules, approchant la quarantaine, sont bien plus séduisantes que les filles de leur âge… Cécile (Virginie Ledoyen), Sonia (Marie-Josée Croze) et Elise (Axelle Laffont) découvrent avec bonheur,qu’elles sont des MILF !

> "MILF" - Bande-annonce

