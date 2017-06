Virginie Ledoyen et Thierry Neuvic dans A La Bonne Heure

publié le 12/06/2017 à 10:20

Adaptée du best-seller d’Harlan Coben, Juste un regard est la nouvelle mini-série de TF1 ! Deux ans après Une chance de trop, cette fiction du maître du thriller américain sera diffusée le jeudi 15 juin prochain à 21h. Au casting, nous retrouvons Virginie Ledoyen et Thierry Neuvic.

Synopsis

Si toute votre vie n'était qu'un mensonge ? Si l'homme que vous avez épousé quinze ans plus tôt n'est en fait pas celui que vous croyez ? Pour Eva Beaufils, il a suffi d'un regard sur une vieille photo pour que son univers bascule… Bastien, son mari, disparaît soudain. Eva n’a alors plus qu’un objectif : le retrouver à tout prix, même si cela met en péril leurs enfants et ravive les cicatrices de son propre passé. Car Eva le sait, ce n'est qu’au bout de ce voyage qu’elle trouvera réponse à sa question… L’amour est-il plus fort que le mensonge ?

