publié le 28/09/2017

La réalité a pris sa vengeance sur la fiction. Kit Harington, connu pour son rôle de Jon Snow de Game of Thrones, a rencontré Rose Leslie sur le tournage de la série fantastique de HBO. Elle interprétait Ygritte, le premier amour de Jon. Si la relation des deux personnages se termine par la mort d'Ygritte, une flèche en plein cœur, celle des deux acteurs connaîtra heureusement un meilleur dénouement.





Le 26 septembre, le tabloïd anglais The Sun rapporte que les deux acteurs se seraient fiancés, nouvelle qui agite la toile et les fans de la série. La rumeur est aujourd'hui confirmée : une annonce officielle a été publiée dans le quotidien britannique The Times : "Nous annonçons les fiançailles entre Kit, le plus jeune fils de David et Deborah Harington de Worcesrershire et Rose, la cadette des filles de Sebastien et Candy Leslie d'Aberdeeshire."

Une relation qui dure depuis 5 ans

Le couple s'est formé en 2012 sur le tournage de la saison 2 de Game of Thrones. Kit Harington avait alors évoqué ce coup de foudre auprès de Vogue Italie en 2016 : "[Mon meilleur souvenir de tournage ce sont] les trois semaines en Islande. Le pays est splendide, les aurores boréales sont magiques et je suis tombé amoureux (...). Si vous êtes attiré par quelqu'un et qu'en plus cette personne joue votre compagne dans une série, cela devient très facile de tomber amoureux ."

L'interprète de Jon Snow a ensuite confié dans l'émission de James Corden qu'il avait emménagé avec sa compagne dans un manoir d'Est-Anglie, en Angleterre. Le mariage, dont la date n'a pas été divulguée, est une nouvelle étape franchie dans leur relation, pour le plus grand bonheur de leurs fans.