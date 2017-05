publié le 20/05/2017 à 15:15

Frédéric Lenoir n'est ni végétarien, ni végan. Cependant, le philosophe s'est engagé à sa façon dans la protection des animaux. Il a écrit un livre intitulé Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment), publié chez Fayard. Selon ce féru de philosophie, "la cruauté envers les animaux n'est qu'un apprentissage de la cruauté envers les humains".

Âgé de 54 ans, Frédéric Lenoir est un humaniste : "Je suis d'abord un habitant de cette merveilleuse planète qui m'émeut sans arrêt par la beauté de ses paysages, par sa diversité et notamment sa biodiversité [...] Et puis je suis un membre de cette espèce, l’homo-sapiens, qui peut apporter le meilleur et le pire", exprime l'écrivain en revenant sur le rôle des Hommes sur la planète : "Je crois que l'être humain est capable des choses les plus belles par sa capacité de compassion, par son intelligence ... Mais il est aussi capable du pire par sa capacité de dominer, d'exploiter", poursuit-il.



Dans son nouvel essai, le philosophe s'est interrogé sur les solutions pour améliorer le monde. "J'ai toujours été passionné par les questions écologiques et par l'avenir de notre humanité commune", explique Frédéric Lenoir. Selon lui, "chaque espèce possède quelque-chose de singulier et unique [...] Dans la pensée antique, on a établie des différences fondamentales entre l'homme et l'animal, avec l'idée qu'il y avait un propre de l'Homme. C'est au nom de ces différences fondamentales qu'on a établi une barrière infranchissable", affirme l'auteur.